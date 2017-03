Ortofrutta: prezzi rientrati da settimane. A speculare è Codacons, dice Fida

La Federazione Italiana Dettaglianti dell'Alimentazione contro l'allarme Codacons sul rialzo dei prezzi dell'ortofrutta.

"Continuano le distorsioni sui prezzi al dettaglio del comparto ortofrutta" viene denunciato in una nota dalla Federazione Italiana Dettaglianti dell'Alimentazione (Fida) di Confcommercio, in polemica con il Codacons.



«I consumatori non leggono il dato in chiave macroeconomica - spiega Donatella Prampolini Manzini, presidente nazionale Fida e vicepresidente nazionale Confcommercio - ma nel quotidiano, non sapendo che mentre leggono, la problematica è già del tutto risolta e i prezzi sono perfettamente riallineati con quelli precedenti le ondate di gelo».



«Eppure - continua - non passano neppure due settimane e Codacons lancia un allarme, dai toni catastrofici. Occorre fare chiarezza. In primo luogo, i rincari sono stati causati dalle gelate e non certamente dalle speculazioni. Successivamente, riteniamo davvero sciocco e controproducente sollevare adesso, con toni allarmistici, una situazione già rientrata da settimane, essendo stata causata esclusivamente da un problema meteorologico».



«Auspichiamo una ritrovata maturità su questi temi - conclude quindi la presidente Fida - perché la convenienza di tutti, dai produttori fino ai consumatori e lungo tutta la filiera, è quella di dare informazioni corrette e non di speculare: speculazioni che non riguardano i prezzi, ma dati e informazioni diffusi in modo non corretto».