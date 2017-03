Casamassima: sequestrati prodotti cinesi, da smart watch a cosmetici

Sequestro della merce del valore di oltre 15 mila euro, alla proprietaria del negozio cine multa di circa mille euro.

"I Carabinieri della locale Stazione di Casamassima in collaborazione con i colleghi del Nucleo Antisofisticazione e Sanità di Bari - riferisce in una nota l'Arma -, nell'ambito di controlli finalizzati ad accertare il rispetto della normativa vigente, hanno sottoposto a sequestro, all'interno di un negozio, numerosi apparecchi elettronici (tra i quali vi erano anche smart watch, visori box 3D di ultima generazione, ecc.) non idonei alla vendita in quanto privi di informazioni, dichiarazioni di conformità e garanzie per la sicurezza, nonché un cospicuo quantitativo di cosmetici di vario genere (rossetti, mascara, ombretti, fondotinta, lucidalabbra, terre, ciprie, matite, smalto per unghie, ecc.) perché privi delle indicazioni inerenti la composizione degli stessi."



Dalla Benemerita viene illustrato infine: "La merce, realizzata in Cina, riportava etichette con indicazioni nella sola lingua madre e sarebbe stata immessa nel mercato nazionale in violazione della normativa vigente che sanziona chiunque produce e pone in commercio prodotti che potrebbero essere dannosi alla salute. Nello specifico, i Carabinieri hanno evitato che ignari consumatori utilizzassero apparecchi e articoli per la cura e l'igiene della persona non sicuri perché privi di documentazione informativa sulle caratteristiche qualitative, sulle specifiche fisico-chimiche e microbiologiche delle materie prime, sui metodi di fabbricazione, sui dati riguardanti la valutazione di sicurezza e sugli effetti indesiderati. I militari hanno, quindi, proceduto al sequestro amministrativo della merce del valore di oltre 15 mila euro. Alla proprietaria è stata contestata una sanzione di oltre mille euro. Sono tuttora in corso accertamenti finalizzati a stabilire le modalità di arrivo in Italia del materiale."