Bonus energia e gas: ancora poche famiglie ne usufruiscono

Presentati i risultati del progetto "Bonus a sapersi" di 15 associazioni dei consumatori sul bonus energia e gas.

"Bonus energia e gas: ancora poche le famiglie che ne usufruiscono. Ampliare platea con una maggiore informazione e modificando criteri ISEE. Su una platea di circa 4 milioni di famiglie potenzialmente beneficiarie dei bonus per l'energia elettrica e il gas, ad oggi ne hanno usufruit o, almeno una volta, circa 2 milioni. Nel dettaglio ne hanno usufruito, su base annua, il 34% degli aventi diritto al bonus elettrico e il 27% degli aventi diritto al bonus gas. Pari ad un terzo della platea che ne avrebbe diritto" viene diffuso in una nota dalle associazioni dei consumatori al termine del progetto "Bonus a sapersi".



"Oltre l'80% degli intervistati dalle 15 associazioni (Cittadinanzattiva, Acu, Adiconsum, Adoc, Associazione Utenti Radiotelevisivi, Assoconsum, Assoutenti, Codacons, Codici, Confconsumatori, Federazione Confconsumatori-Acp, Federconsumatori, Lega Consumatori, Movimento Consumatori, Movimento difesa del cittadino, Unione Nazionale Consumatori) dichiara di aver intercettato cittadini che avrebbero i requisiti per la richiesta ma che non ne sono consapevoli. Inoltre, circa il 39% sostiene che l'iter per la richiesta sia complesso o molto complesso; il 47% che le informazioni non siano sufficientemente diffuse o reperibili. Ancora, solo il 56% ritiene l'importo del bonus adeguato rispetto alle bollette e solo il 52% è convinto che l'attuale soglia Isee sia adeguata ad individuare i soggetti che ne avrebbero necessità", viene riportato.



"Le principali lamentele da parte di chi invece ha ricevuto il bonus riguardano: la complessità dell'iter per la richiesta (30,3%), l'importo ritenuto inadeguato ai consumi (22,5%), l'iter per il rinnovo (11,2%), la mancata erogazione (10,9%). - si specifica - Tali dati confermano quanto la misura, fondamentale se si pensa che oltre un cittadino su dieci che si rivolge alle associazioni dei consumatori ha arretrati nel pagamento delle bollette, andrebbe incentivata a partire da una corretta e capillare informazione ai cittadini".



"In tal senso - si conclude - è emersa le necessità di intervenire su alcuni fronti, fra cui: accrescere fra le famiglie la diffusione di informazioni istituzionali in merito al bonus, prevedere ulteriori misure contro la povertà energetica, innalzare la soglia Isee per poter accedere al bonus dagli attuali 8.107,5 a 11.000 euro, modificare i criteri di calcolo dell'Isee, ad esempio escludendo il valore dell'abitazione di residenza e le pensioni di invalidità, ed inserendo nel calcolo altre spese familiari". certificate.