G7: grazie a controlli al confine arrestato ricercato che tentava fuga

Arrestato un ricercato al confine di 'Fernetti'.

"Nella trascorsa notte i Carabinieri della Compagnia di Aurisina, nell'ambito dei servizi di 'retrovalico' finalizzati al controllo del territorio nei pressi dei confini di Stato, hanno tratto in arresto un ricercato di nazionalità rumena, per furto aggravato in concorso. L'uomo, a bordo di un'autovettura avuta in prestito, stava cercando di allontanarsi dal territorio nazionale attraverso il confine di Stato di 'Fernetti' per sfuggire alla pena della reclusione di tre anni; la Procura di Chieti, infatti, ha emesso un ordine di esecuzione pena, a seguito della condanna a pena definitiva, per una serie di furti consumati nell'area di Chieti" illustra in un comunicato l'Arma.



"L'arresto va inquadrato nel programma di intensificazione dei controlli nei pressi dei confini di Stato in questo particolare periodo che coincide con il prossimo vertice G7 a Taormina (Messina) e che vede mobilitate le Forze dell'Ordine per garantire la sicurezza dei cittadini. Al termine delle formalità di rito - rivela in ultimo la Benemerita -, i Carabinieri hanno associato l'arrestato alla casa circondariale di Trieste, a disposizione dell'Autorità Giudiziaria."