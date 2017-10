Malattie rare: iscrizione concorso Il Volo di Pegaso fino al 15 novembre

Aperte le iscrizioni del concorso letterario artistico e musicale 'Il Volo di Pegaso' fino al 15 novembre 2017 .

"C'è ancora un mese di tempo (fino al 15 novembre 2017) per partecipare al concorso letterario, artistico e musicale 'Il Volo di Pegaso' sulle malattie rare, giunto alla sua decima edizione. Quest'anno il tema è il sogno e può essere rappresentato in nove sezioni: narrativa, poesia, disegno, pittura, scultura, fotografia, opera grafica digitale, composizione musicale e interpretazione musicale" si comunica dall'Istituto Superiore di Sanità.



"Il concorso è tra le attività che il Centro Nazionale Malattie Rare dell'Istituto Superiore di Sanità sostiene per migliorare le conoscenze scientifiche sulle malattie rare e porre l'accento sulle difficoltà ancora esistenti e i traguardi raggiunti. Le malattie rare sono una vera sfida per la ricerca scientifica. A oggi sono note più di 7000 malattie rare diverse - sottolinea quindi l'ente del Servizio Sanitario Nazionale -, di cui circa 2000 senza diagnosi. La maggior parte di origine genetica, ognuna di esse colpisce non più di 5 persone su 10000 cittadini in Europa."



"'Il Volo di Pegaso' ha un duplice obiettivo: fornire spazi espressivi a persone con malattie rare, loro familiari e professionisti della salute coinvolti e promuovere la conoscenza del complesso mondo delle malattie rare attraverso molteplici canali, consolidando il legame tra narrazione, nelle sue diverse forme, e promozione della salute. La Giuria annovera personalità del mondo letterario, artistico, musicale, culturale e scientifico, tra le quali il critico letterario e scrittore Gian Paolo Serino, Presidente della X edizione, lo storico e critico d'arte Claudio Strinati e il giornalista, critico musicale e saggista Mario Luzzatto Fegiz" prosegue l'ISS.



"É possibile partecipare alla X edizione de 'Il Volo di Pegaso' entro il 15 novembre 2017. I vincitori della X edizione saranno annunciati e premiati durante la Cerimonia di Premiazione (26 febbraio 2018, Roma). La Giuria e tutte le informazioni per partecipare sono disponibili nel Bando di Concorso - viene illustrato in conclusione -, in italiano e in inglese, nel sito e sui social, Facebook (@IlVoloDiPegaso) e Twitter (@concorsopegaso)."