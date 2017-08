Corti di Lunga Vita: il concorso per raccontare in video l'anzianità

Al via il concorso del Centro Studi 50&Più.

"Video che raccontino l'anzianità, in tutte le sue infinite sfaccettature, prediligendo di volta in volta un aspetto. E' l'obiettivo che si è data 50&Più, che ha promosso la prima edizione del concorso di cortometraggi 'Corti di Lunga Vita'" riferisce in una nota la Confcommercio.

"Per il 2017 il tema scelto è incontri e riconoscimenti. La partecipazione al concorso è aperta a tutti - sottolinea inoltre l'associazione delle imprese -, il bando non prevede infatti vincoli relativi a nazionalità, età o professione. Le opere proposte dovranno essere inedite e dovranno contenere espliciti riferimenti all'invecchiamento o alle persone anziane. La scadenza per la partecipazione al concorso è fissata per venerdì 13 ottobre 2017. Il bando è reperibile sul sito www.centrostudi.50epiu.it, sul quale, entro il 30 ottobre 2017, verranno pubblicati i titoli dei cortometraggi selezionati e i componenti della giuria tecnica. Il Centro Studi 50&Più si occuperà della pre-selezione delle opere ammesse alla valutazione finale da parte della giuria tecnica e della giuria popolare. La giuria tecnica assegnerà tre premi in denaro: 2.000 euro per il primo classificato, 1.000 euro per il secondo e 500 per il terzo. La giuria popolare assegnerà invece un buono viaggio da utilizzare presso l'agenzia 50&Più Turismo del valore di 1.500 euro."

"Tutte le opere che supereranno la pre-selezione saranno pubblicate sul sito del Centro Studi 50&Più - chiariscono in conclusione dall'ente di categoria -, le opere finaliste verranno proiettate durante la cerimonia conclusiva del concorso che si svolgerà il 16 novembre 2017 al Palazzo del Cinema di Venezia."