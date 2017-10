Concorso scuola 2018: in legge stabilità tassa da 10 euro per iscrizione

Il Codacons contesta l'ipotesi di una tassa da 10 euro da applicare ad ogni aspirante docente che vuole iscriversi al bando per il concorso scuola.

"La tassa da 10 euro da applicare su tutti i concorsi relativi alla scuola, è per il Codacons un provvedimento immorale teso a far cassa speculando sul diritto al lavoro" denuncia in una nota l'associazionee dei consumatori, commentando quanto contenuto in un articolo della bozza della legge di bilancio.



«Si tratta di un balzello vergognoso - chiarisce il presidente Carlo Rienzi - Già oggi chi affronta un concorso nel settore della pubblica istruzione è costretto a sostenere costi ingenti tra testi di preparazione, trasporti, trasferimenti, alloggi in albergo, ecc. A ciò il governo vorrebbe aggiungere una ulteriore tassa da 10 euro a candidato, di cui non si capisce francamente il senso né cosa la giustifichi. Al contrario sembra un mero espediente per permettere allo Stato di fare cassa, con l'aggravante di pesare su un diritto fondamentale dei cittadini: quello al lavoro».

«Per tale motivo - precisa - contestiamo duramente il provvedimento e siamo pronti ad impugnarlo nelle sedi opportune se dovesse essere confermato».