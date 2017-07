Concorso per assistenti giudiziari: quasi 6mila ammessi a prove orali

Il Ministero della Giustizia informa che sarà presto online il calendario per le prove orali del concorso per assistenti giudiziari.

"A seguito della conclusione delle prove scritte del concorso per assistenti giudiziari - viene esposto in un comunicato del dicastero -, il Ministero della Giustizia rende noto che sono in corso le attività istruttorie per la calendarizzazione delle prove orali. Saranno 5.948 i candidati ammessi alla parte finale del concorso che, si prevede, avrà inizio alla fine del mese di agosto."

Dal Ministero della Giustizia espongono in ultimo: "Il concorso si sta svolgendo secondo il calendario previsto dall'Amministrazione, anche a seguito della revoca in data 21 giugno 2017 dell'ordinanza del 27 maggio 2017 da parte del collegio del Tribunale di Firenze sezione lavoro."