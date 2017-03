Antitrust apre ad Uber Pop: ma "libero mercato non significa senza regole"

Conftrasporto contro l'idea dell'Antitrust di aprire il mercato anche ad Uber Pop.

Pochi giorni fa l'Antitrust è interevenuto sulla vicenda taxi, Ncc e Uber, con il presidente Giovanni Pitruzzella che in qualche maniera ha aperto le porte anche all'app Uber Pop.



Non è mancata quindi la replica di Conftrasporto, che per voce del suo presidente Paolo Uggè specifica attraverso una nota: "Prendiamo atto delle dichiarazioni del presidente Pitruzzella, che sicuramente ha profonde conoscenze in materia di concorrenza, ma fatica un po' a coniugare l'esigenza della sicurezza e della tutela dei diritti di tanti piccoli operatori con i giusti principi del libero mercato".



"Voglio ricordare - prosegue - che, causa le interpretazioni liberiste all'eccesso del presidente Pitruzzella, pure i costi minimi della sicurezza per l'autotrasporto sono stati messi in contestazione, anche se poi una recente ordinanza della Corte di Giustizia ha riconfermato la prevalenza della sicurezza rispetto ai principi di liberalizzazione".



"Il Libero mercato, vorrei ricordare al presidente dell'Antitrust, non vuol dire mercato senza regole, perchè in questo caso ad avere la meglio sarebbero i più forti", chiarisce quindi Uggè.



"Come diceva Fernand Braudel, - ricorda - il mercato perfetto si realizza quando esiste l'equilibrio tra domanda e offerta, quindi di fatto quando esistono delle regole. E' evidente che intermediatori informatici - che magari non pagano le tasse in Italia, che magari non sono in possesso dei requisiti necessari per esercitare l'attività di trasportatore e che pretendono, come fa Uber, di ricevere il corrispettivo per il trasporto effettuato, impedendo che il corrispettivo del servizio si instauri fra chi offre un servizio e chi lo riceve - senza regole diventano ovviamente dominus della domanda, quindi in grado di dettare le regole".



Il presidente di Conftrasporto lancia quindi un appello a Lorenzo Bittarelli, presidente dell'Unione radio Taxi italiani, che ha criticato l'idea di Pitruzzella: "Uniamo le forze dei taxisti con i noleggiatori per evitare, se le due categorie continueranno a essere l'una contro l'altra, di fare la fine dei famosi polli di Renzo di manzoniana memoria, che, anche nella padella, continuavano a beccarsi".