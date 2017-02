Regolamentate per sagre e fiere in Veneto: "evita concorrenza sleale"

La Confcommercio commenta la regolamentazione delle sagre e delle fiere in Veneto.

"Nel Veneto sagre e fiere dovranno essere calendarizzate. Una delibera della Regione - rendono noto dalla Confcommercio -, approvata il 24 febbraio scorso, detta infatti le linee guida rivolte ai Comuni per mettere ordine nel rapporto tra le manifestazioni temporanee e le imprese dei pubblici esercizi."



"Lo scopo è perseguire lo sviluppo e l'innovazione del settore della somministrazione di alimenti e bevande in armonia con le altre attività economiche e uniformare la disciplina delle manifestazioni temporanee a livello regionale" prosegue l'associazione delle imprese che, soddisfatta del risultato, invita l'Anci e il governo ad agire presto per arrivare a una vera regolamentazione del settore.



«Da tempo chiediamo una regolamentazione delle sagre e delle fiere, cercando di far capire quali forti difficoltà stia creando all'equilibrio del mercato, con particolare riferimento ai pubblici esercizi, il proliferare di manifestazioni di ogni tipo non adeguatamente disciplinate - dichiara il presidente di Confcommercio Veneto Massimo Zanon - L'assessore Marcato è stato di parola: la delibera di venerdì scorso è concepita per restituire dignità alle manifestazioni tradizionali organizzate nei singoli territori e, contemporaneamente, stabilire un equilibrio con le attività di somministrazione in sede fissa evitando episodi di concorrenza sleale. Ora la palla passa all'Anci Veneto che dovrà trovare la quadra, mentre continuerà l'azione della Fipe (Federazione Italiana Pubblici Esercizi aderente a Confcommercio), assieme al governo nazionale, per una vera regolazione amministrativa delle realtà che offrono cibi e bevande, asset strategico per la trasformazione dei prodotti, i posti di lavoro e la gioia del turista che cerca e conosce la cucina italiana meglio di molti nostri amministratori 'distratti'».