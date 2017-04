Variazioni Goldberg per la pianista Beatrice Rana: il concerto su Rai5

Concerto dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia, in onda giovedì 27 aprile su Rai5.

"È interamente dedicato a Johann Sebastian Bach e alle sue monumentali 'Variazioni Goldberg' il concerto della giovane pianista pugliese Beatrice Rana, per la Stagione di Musica da camera dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia, che Rai Cultura propone giovedì 27 aprile alle 21.15 su Rai5. - infomano in un comunicato dalla tv di Stato - Vincitrice lo scorso anno del 'Premio Abbiati' della Critica Musicale Italiana, a soli ventiquattro anni la pianista ha già ottenuto successi in sale come il Musikverein di Vienna, la Tonhalle di Zurigo, la Royal Festival Hall di Londra e La Scala di Milano, oltre che con orchestre come la London Philharmonic, la National de France, la Los Angeles Philharmonic e la NHK Symphony di Tokyo."



"Con l'Orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia ha inciso, diretta da Antonio Pappano, il Concerto per pianoforte n. 2 di Prokof'ev e il Concerto n. 1 di Čajkovskij. Sempre con Pappano e la compagine ceciliana ha realizzato nel 2016 una lunga tournée in Sud America e si prepara per un tour europeo nel mese di maggio di quest'anno. Scritte da Bach tra il 1741 e il 1742, le Variazioni Goldberg sono uno dei monumenti della letteratura pianistica, e traggono il titolo da un aneddoto raccontato nel 1802 da Nikolaus Forkel, primo biografo del compositore" prosegue la Rai.



Viene reso noto in conclusione: "Secondo Forkel, la composizione era stata commissionata a Bach da un nobiluomo di Dresda, Hermann Carl von Keyserlingk, che soffriva di insonnia e alleviava la noia delle sue lunghe notti ascoltando brani per clavicembalo suonati da Johann Gottlieb Goldberg, che eseguì per lui anche l'Aria con diverse variazioni di Bach."