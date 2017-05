Lo Stato Sociale: il live che anticipa il tour estivo, a Roma e su Radio2

Sul palco della Sala B di Via Asiago a Roma la band Lo Stato Sociale, in diretta su Radio2 live venerdì 19 maggio.

"Venerdì 19 maggio, alle ore 21, sul palco della Sala B di Via Asiago a Roma, è la volta de Lo Stato Sociale, penultimo concerto di maggio per 'Radio2 live', che anticipa il tour estivo della band in partenza proprio il giorno successivo. Continua dunque il percorso di Rai Radio2 dedicato alla musica dal vivo, con il format che apre le porte della radio agli ascoltatori: un calendario di concerti esclusivi - aperti al pubblico e gratuiti - in diretta da una delle sale storiche di Radio Rai, sulle frequenze di Radio2" si diffonde in un comunicato dalla tv di Stato.



"Maestri di cerimonie Carolina Di Domenico e Pier Ferrantini. Reduce dal palco del Primo Maggio di Roma, tra provocazioni e colpi di scena, Lo Stato Sociale presenterà il nuovo album 'Amore, lavoro e altri miti da sfatare' insieme a tutti gli ultimi i successi, in diretta sulle frequenze di Radio2, in streaming su radio2live.rai.it e fruibile anche con l'app gratuita Radio Rai per smartphone e tablet. Per prendere parte al concerto bisognerà scrivere a radio2live@rai.it. L'ingresso è libero fino ad esaurimento dei posti disponibili" si segnala in ultimo.