Lionel Bringuier dirige la pianista Yuja Wang al Santa Cecilia

"Sono il giovane direttore francese Lionel Bringuier, attualmente alla testa dell'orchestra della Tonhalle di Zurigo, e la star del pianoforte Yuja Wang, i protagonisti del concerto con l'Orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia che Rai Cultura trasmette su Rai5 domenica 25 dicembre alle 21.15" riferisce in una nota la tv di Stato.



"Il concerto si apre con le Danze di Galanta di Zoltán Kodály, pagina sinfonica dai ritmi infuocati e dai colori sfavillanti, nonché felice connubio tra la tradizione popolare ungherese e il gusto mitteleuropeo degli inizi del XX secolo. A seguire i due capolavori della letteratura pianistica creati da Maurice Ravel: il Concerto in sol e il Concerto per la mano sinistra, entrambi interpretati da Yuja Wang, in quella che è un'autentica sfida virtuosistica per la giovane musicista cinese. Chiude il concerto la Suite dal balletto L'uccello di Fuoco (versione 1919), punto cardine nell'esperienza creativa di Igor Stravinskij, che segnò l'inizio della lunga collaborazione fra l'autore e la compagnia dei Ballets Russes di Sergej Diaghilev" riporta infine la Rai.