Levante: concerto in Via Asiago a Roma, in diretta su Radio2 live

Levante in concerto, esclusiva Radio2 live venerdì 26 maggio.

"Venerdì 26 maggio, alle ore 21, sul palco della Sala B di Via Asiago a Roma, a chiudere un mese denso e intenso di concerti in esclusiva per 'Radio2 live', sarà Levante. Dalle sonorità molto ritmate e 'rumorose', nel live di Levante a Radio2, aperto al pubblico e completamente gratuito, non mancheranno i momenti acustici, ma a fare da padrone sarà il ritmo incalzante e up tempo" scrivono in una nota dalla Rai.

La tv pubblica di Stato informa inoltre: "'Nel caos delle stanze stupefacenti', ultimo disco della cantautrice, racchiude, infatti, energia e vita, ironia e libertà, attraverso canzoni che hanno nell'immediatezza e nella profondità delle loro melodie il loro punto di forza e che, grazie ad arrangiamenti che rispecchiano i differenti mondi musicali a cui l'artista appartiene, sono rese ancora più vivide ed emozionanti."

Si rivela quindi: "In questo concerto, Levante sarà accompagnata da Mattia Bonifacino al basso, Alessio Sanfilippo alla batteria, Alessandro Orefice alle tastiere e Eugenio Ugo Odasso alle chitarre".

Viene spiegato in conclusione: "Per prendere parte al concerto scrivi a radio2live@rai.it. L'ingresso è libero fino ad esaurimento dei posti disponibili. Il concerto sarà in diretta sulle frequenze di Radio2, in streaming su radio2live.rai.it, in diretta su FB e fruibile anche con l'app gratuita Radio Rai per smartphone e tablet."