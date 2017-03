Diodato: concerto anche streaming su Facebook Live

Oltre che su Radio2 live il concerto di Diodato, giovane cantautore tarantino, sarà anche in streaming su Facebook Live, venerdì 10 marzo.

"Il concerto di Diodato previsto per venerdì 10 marzo alle 21.00, oltre ad essere, come di consueto, in diretta su Rai Radio2 dalla Sala B di Via Asiago a Roma, sarà anche in diretta video sulla pagina Facebook di Radio2 e su r adio2live.rai.it" espone in un comunicato la tv di Stato.



Si evidenzia infine: "Con questo live, Rai Radio2 conferma non soltanto la sua attenzione a tutto il panorama musicale nazionale e internazionale più interessante e contemporaneo, ma anche grande apertura al cantautorato italiano di qualità: dopo aver inaugurato la stagione con i toni indie - pop di Calcutta, passando per Thegiornalisti e LP, il programma di Radio2 dedicato a tutta la musica dal vivo più bella, condotto da Carolina Di Domenico e Pier Ferrantini, arriva ai toni intimi, ma spiccatamente rock del giovane cantautore tarantino."