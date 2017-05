Coez: Faccio un casino tour, ma in anteprima su Radio2 live

Radio2 live, il concerto di Coez venerdì 12 maggio.

"Venerdì 12 maggio, alle ore 21, sul palco della Sala B di Via Asiago a Roma, è la volta di Coez, in concerto in anteprima per 'Radio2 live' con la band al completo, che anticipa il suo 'Faccio un casino tour', in giro per l'Italia dal 26 maggio" viene spiegato in una nota dalla Rai.



"Continua dunque il percorso di Rai Radio2 dedicato a tutta la musica dal vivo con il programma che apre le porte della radio agli ascoltatori: un calendario di concerti esclusivi - aperti al pubblico e gratuiti - in diretta da una delle sale storiche di Radio Rai, sulle frequenze di Radio2" prosegue la tv di Stato.



"Maestri di cerimonie Carolina Di Domenico e Pier Ferrantini, conduttori del format e da tre edizioni in onda su Rai Radio2 con 'Rock and Roll Circus'. Reduce dalla recente uscita del suo nuovo disco indipendente 'Faccio un casino', l'artista romano si esibirà per il pubblico di Radio2, attraversando le tracce intime di un percorso musicale che parla di amore e amicizia. Lo stile di Coez ha conquistato pubblico e critica, consacrandosi in poco tempo come uno dei più originali esponenti del moderno cantautorato italiano" si specifica.