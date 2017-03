Amiche in Arena: il concerto evento contro il femminicidio su Canale 5

Da Emma Marrone a Gianna Nannini, da Bianca Atzei a Patty Pravo: sono le Amiche in Arena, il concerto contro il femminicidio, in onda domenica 26 marzo su Canale 5.

"Domenica 26 marzo, alle ore 21.10, Canale 5 presenta il più grande evento musicale mai realizzato in Italia contro il femminicidio e la violenza sulle donne: 'Amiche in Arena'", rendono noto da Mediaset.



"I più famosi nomi femminili della musica italiana si sono riuniti - si riporta-, eccezionalmente per un'unica serata, su uno dei palchi più prestigiosi del mondo: quello dell'Arena di Verona. Il concerto-evento, ideato da Loredana Bertè (in occasione dei suoi 40 anni di carriera), sotto la direzione artistica di Fiorella Mannoia ha riunito un cast d'eccezione."



Il Biscione spiega in ultimo nel comunicato: "Nel corso della serata si esibiranno cantanti del calibro di: Gianna Nannini, Elisa, Alessandra Amoroso, Emma Marrone, Patty Pravo, Irene Grandi, Noemi, Paola Turci, Nina Zilli, Irene Fornaciari, Bianca Atzei, Elodie, Antonella Lo Coco, Aida Cooper. E ancora, interviste esclusive alle artiste e immagini inedite del backstage del concerto".