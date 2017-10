Le domeniche dell'Auditorium al via: in differita su Radio3

Tornano Le domeniche dell'Auditorium, da domenica 29 ottobre.

"Prende il via il ciclo di concerti di musica da camera dell'Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai intitolato 'Le domeniche dell'Auditorium'. Il primo appuntamento - fanno sapere in una nota dalla tv di Stato -, domenica 29 ottobre alle 10.30 all'Auditorium Rai 'Arturo Toscanini' di Torino, vede protagonista il gruppo cameristico 'Salon Orchester', coordinato dal violinista slovacco Michal Ďuriš. Il concerto, dal sapore viennese, è intitolato 'Wiener Melange' e comprende pagine celeberrime come Tritsch-Tratsch-Polka, Dove fioriscono i limoni,Tik-Tak-Polka e Pizzicato Polka di Johann Strauss figlio, o Lippen schweigen (Tace il labbro) di Franz Lehár; altre meno note come Tutto è uno slancio di polka di Karl Mosheimer, e Vienna ognora se stessa di Johann Schrammel; passando per brani come Peccato dell'amore - meglio nota come Rosamunda - di Jaromír Vejvoda, Tango della gelosia di Jacob Gade, e la Canzone della Vilja, sempre di Lehár."



"Conclude l'appuntamento Csárdás di Vittorio Monti, popolare brano rapsodico composto nel 1904 su ispirazione dell'omonima danza ungherese. Scritta originariamente per violino o mandolino e pianoforte, Csárdás è suonata oggi soprattutto dai violinisti, anche se è stata spesso arrangiata per orchestra e trascritta per fisarmonica, piano o sassofono solo. Il concerto - registrato e successivamente trasmesso in differita su Radio3 - è preceduto da una breve presentazione curata dagli stessi esecutori" chiarisce infine la Rai.