Coca Cola Onstage Awards 2017: i premi, da Michele Bravi ai Negramaro

Su Rai2 la premiazione dei Coca-Cola Onstage Awards 2017, in onda martedì 25 aprile.

"Torna in tv la grande festa della musica live, il grande evento conclusivo della sesta edizione dei più importanti riconoscimenti dedicati agli artisti protagonisti dei concerti, tour e festival in Italia. I Coca-Cola Onstage Awards - i prestigiosi riconoscimenti dedicati agli artisti italiani e internazionali protagonisti durante l'anno dei più importanti concerti, tour e festival organizzati in Italia - arrivano anche quest'anno in seconda serata su Rai2 martedì 25 aprile alle 23.10" riferiscono in una nota dalla tv di Stato.



"Dal Fabrique di Milano, il grande evento conclusivo con la grande festa della musica presentata da Federico Russo con la partecipazione di Paola Turani, con Michele Bravi, Clementino, Carmen Consoli, Niccolò Fabi, Francesco Gabbani, Levante, Negramaro, Thegiornalisti. I migliori performer ed eventi live dell'anno decretati tramite votazioni dal 1 al 20 marzo sul sito onstageawards.com dove, previa registrazione, ogni utente ha potuto esprimere un solo voto per ciascuno dei premi. Assieme ai voti degli utenti, i voti assegnati dalla giuria hanno influito, come sempre, in misura pari al 30% sul risultato finale" prosegue la Rai.



Viene riportato infine che i vincitori dei premi del Coca-Cola Onstage Awards 2017 sono: Migliore artista maschile - Niccolò Fabi Migliore artista femminile - Emma Migliore band - Negramaro Migliore artista alternative - Levante Migliore tour - Marco Mengoni Migliore artista rap - Clementino Migliore pop show internazionale - Mika Migliore rock show internazionale - Muse Migliore fan base - Marco Mengoni Evento dell'anno - Rockin'1000 that's live Inno live dell'anno - Marco Mengoni - Parole in circolo Migliore festival - Home festival Premi speciali: Carmen Consoli vince il Premio Speciale Onstage, assegnato dall'organizzatore dei Coca-ColaOnstage Awards, per essersi ancora una volta dimostrata, nel corso del tour 2016, artista di straordinaria ecletticità. Michele Bravi vince il Premio Speciale Coca-Cola come artista rivelazione del 2017. Rds 100% grandi successi consegna ai Negramaro il Premio Successo Rock dell'Estate 2016 per il brano 'Tutto Qui Accade'. Thegiornalisti vincono il premio come Rivelazione del 2016".