Morto a 52 anni il comico Niki Giustini: il saluto di Pieraccioni e Panariello

"Caro Niki, per me sarai sempre così: allegro, sorridente, sempre pronto alla battuta e soprattutto una persona ¤buona. Ciao amico mio!", così Leonardo Pieraccioni ricorda e saluta il comico Niki Giustini, morto nelle scorse ore a 52 anni nel reparto di rianimazione dell'ospedale Cisanello di Pisa dove era ricoverato da circa un mese per gravi problemi di salute.



Niki Giustini era molto conosciuto soprattutto in Toscana, diventato famoso grazie alla partecipazione a trasmissioni come "Vernice Fresca" ed "Aria Fresca" al fianco di Giorgio Panariello, Carlo Conti e Graziano Salvadori. Da anni lavorava al programma di 50Canale "Panni sporchi".



Su Facebook Giorgio Panariello commenta così la morte del comico: "Un grande dolore. Caro Nicki Giustini... questa non mi ha fatto ridere...".