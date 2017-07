Incendi, Teora: bruciano scarti del grano, denunciate due persone

Prosegue l'attività investigativa contro il fenomeno di incendi boschivi.

"Prosegue l'azione dei Carabinieri del Comando Provinciale di Avellino, quotidianamente impegnati nel capillare controllo del territorio teso a garantire sicurezza e rispetto della legalità. I Carabinieri della Compagnia di Sant'Angelo dei Lombardi, durante appositi servizi predisposti per contrastare il fenomeno di incendi boschivi e della pratica dell'abbruciamento dei residui vegetali e forestali, hanno deferito alla competente Autorità Giudiziaria due persone ritenute responsabili di immissione nell'aria di fumi nocivi e combustione illecita di rifiuti" diffonde in una nota l'Arma.



"Nell'attuale periodo di grave stato di rischio incendi boschivi, in Teora, nel corso di un servizio di pattugliamento del territorio, i militari della locale Stazione notavano un fastidioso fumo che ammorbava l'aria, rendendola irrespirabile. Grazie all'approfondita conoscenza del territorio, dell'ambiente e della realtà locali, i Carabinieri riuscivano dapprima ad individuare l'esatto punto in cui era stato appiccato il fuoco e, successivamente, ad indentificare i responsabili" prosegue la Benemerita.



"Nello specifico sorprendevano i due nell'atto di smaltire illecitamente, mediante abbruciamento, diversi quantitativi di residui vegetali derivanti dalla lavorazione del grano. Tale condotta, oltre ad essere particolarmente pericolosa stante il clima torrido di questi giorni, provocava altresì un evidente senso di fastidio e molestie alle persone residenti nel comune per l'alta concentrazione di fumo nell'aria. Alla luce degli inconfutabili elementi colpevolezza raccolti, nei confronti delle due persone scattava dunque la denuncia in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino" proseguono in conclusione i militari.