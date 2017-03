Auto sorpassa bicicletta? Proposta per distanza laterale di un metro e mezzo

Nicoletta Favero del PD su una nuova norma pro ciclisti da inserire nel codice della strada.

"Ho sottoscritto il disegno di legge di cui è primo firmatario il senatore Michelino Davico (Gal), finalizzato ad introdurre nel codice della strada la distanza obbligatoria laterale di almeno un metro e mezzo per sorpassare una bicicletta. - spiega in una nota Nicoletta Favero, senatrice del Partito Democratico - Si tratta di una norma fondamentale per evitare incidenti, che spesso per i ciclisti sono purtroppo mortali. Garantire la sicurezza di coloro che si spostano in bicicletta è fondamentale, oltre che per tutelare le persone, anche per incentivare questo tipo di mobilità sostenibile, che sarà sempre più utilizzata."



"Nel nostro territorio che ha una conformazione particolarmente amata dai ciclisti - dichiara in conclusione la parlamentare PD -, pianura, collina e montagna in un raggio circoscritto, memorabile la salita Pantani del Giro d'Italia nei pressi di Oropa la biciletta è molto usata soprattutto da una schiera di sportivi che pratica il ciclismo a livello amatoriale. Il codice della strada, non aggiornato alle condizioni attuali di traffico, prescrive gli automobilisti soltanto di lasciare un adeguato spazio laterale durante il sorpasso. Questo tuttavia non è sufficiente per evitare problemi ed incidenti. I dati parlano di troppi ciclisti morti e feriti ogni anno. La norma viene già applicata nei Paesi europei in cui la bici è più utilizzata. Credo che sia un ddl importante e significativo è anche l'elevato numero di adesioni che ha raccolto in Senato."