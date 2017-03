Scoglitti: sorpreso con cocaina addosso ed in casa, un arresto

Un arresto per spaccio dopo controlli antidroga a Scoglitti.

"Nel corso della tarda serata di ieri, a Scoglitti, i Carabinieri della locale Stazione hanno effettuato numerose perquisizioni, personali e veicolari, finalizzate a contrastare attivamente la detenzione e lo spaccio di sostanza stupefacente nel territorio di competenza, specie tra i giovani e nei luoghi di loro principale aggregazione" viene fatto sapere in un comunicato dall'Arma.



"L'attività ha permesso di arrestare un albanese di 23 anni - si sottolinea dalla Benemerita -, fermato mentre transitava con il proprio motorino in località Sabbie D'Oro, durante un ordinario controllo alla circolazione stradale: l'atteggiamento insofferente mostrato ha fatto subito insospettire la pattuglia, che ha deciso di effettuare una perquisizione dell'uomo, dal bilancio positivo."



"Il giovane, infatti, aveva con sé quindici ovuli di cocaina dal peso di 6,5 grammi e 60 euro in contanti, ritenuti il provento dell'attività di spaccio. I militari hanno proseguito l'attività, perquisendo anche l'abitazione dove il 23enne abita, in Contrada Resinè. Qui, all'interno della camera da letto, abilmente nascosti, sono stati trovati altri tre ovuli di cocaina, dal peso di circa 30 grammi, nonché un bilancino perfettamente funzionante e materiale per il confezionamento dello stupefacente. Droga, denaro e materiale rinvenuti sono stati sottoposti a sequestro penale. E' scattato così l'arresto per il cittadino albanese che è stato dapprima condotto presso la caserma di via Plebiscito e successivamente rinchiuso nella Casa Circondariale di Ragusa. La droga sequestrata è stata inviata presso il Laboratorio di Sanità Pubblica dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa al fine di stabilirne il principio attivo e il numero di dosi ricavabili" evidenziano in conclusione i militi.