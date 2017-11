Grottaglie: nasconde 92 grammi di cocaina nel trullo, arrestato

Arrestato un 30enne.

"I Carabinieri della Stazione di Grottaglie hanno tratto in arresto - fanno sapere in una nota dall'Arma -, in flagranza del reato di detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente, un 30enne, disoccupato, del posto. I militari, nel corso di uno specifico servizio, finalizzato ad infrenare i reati in materia di stupefacenti, venivano a conoscenza del fatto che l'uomo era dedito ad attività illecite in materia."



"Dopo aver predisposto ed eseguito un servizio di osservazione, controllo e pedinamento, ieri pomeriggio i Carabinieri hanno deciso di procedere ad una perquisizione domiciliare, presso un trullo in uso al 30enne. L'attività non tardava a dare i suoi frutti, in quanto, nel corso delle operazioni, i militari rinvenivano, all'interno di una credenza, 92 grammi di sostanza stupefacente del tipo cocaina, suddivisa in varie dosi, un bilancino di precisione e materiale atto al taglio ed al confezionamento della sostanza" prosegue la Benemerita.



I militi rivelano in ultimo: "Inoltre, all'esito della perquisizione personale, i militari rinvenivano 750 euro in contanti nel portafogli dell'uomo, somma sottoposta a sequestro in quanto ritenuta provento dell'attività delittuosa. L'uomo veniva arrestato e, al termine delle formalità di rito, collocato in regime di arresti domiciliari presso la propria abitazione, in ottemperanza a quanto disposto dal pm di turno presso la Procura della Repubblica del capoluogo jonico."