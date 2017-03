Perfetti sconosciuti: grande successo nei cinema, da Taiwan ad Hong Kong

Il successo di 'Perfetti sconosciuti' non è limitato ai confini nazionali. Dall'Estonia a Taiwan, dalla Russia all'Autralia, il film di Paolo Genovese è stato infatti apprezzato dal pubblico di tutto il mondo.

"Dopo il grandissimo successo italiano, il film di Paolo Genovese 'Perfetti sconosciuti' continua a sedurre anche il pubblico internazionale. - viene diffuso in una nota dalla Lucky Red - Dall'Australia a Taiwan, tornando in Europa, il successo del film non sembra temere confini e l'ironia tagliente del film continua a colpire gli spettatori di tutto il mondo".



"Estonia e Taiwan sono stati i primi territori in cui Perfetti Sconosciuti è uscito, lo scorso ottobre. Il distributore Estin Films ha registrato più di 9.000 spettatori e una tenitura di 14 settimane, mentre a Taiwan Swallow Wings ha tagliato il traguardo dei 12.000 ingressi", si specifica.



"Numeri ancora più alti per il distributore ungherese Cinenuovo (30.000 presenze), per il distributore polacco Aurora Film (55.000) e per la società olandese Arti Film (70.000), che hanno scelto di distribuire il film nel periodo natalizio. - si sottolinea quindi - A gennaio, 'Perfetti Sconosciuti' è uscito in Australia e Hong Kong, dove il film è ancora nelle sale e ha raggiunto risultati record: più di 1 milione di dollari in Australia per Palace Films, più di 140.000 dollari a Hong Kong per il distributore Golden Scene".



"Gli ultimi territori in cui il film è uscito sono Russia (2 febbraio) e Israele (16 febbraio). - viene infine riportato - La Società russa Exponenta ha aperto con 120 sale, totalizzando in un mese 500.000 dollari, mentre Naschshon, uno dei più importanti distributori israeliani di cinema di qualità, ha ottenuto più di 40.000 spettatori in sole due settimane. I prossimi territori in cui il film uscirà sono Giappone, Lituania, Svezia, Finlandia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Bulgaria e Romania".