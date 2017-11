Paddington 2: biglietti cinema 2x1 per i soci Carta Freccia di Trenitalia

Promozione Trenitalia in occasione dell'uscita del film Paddington 2.

"Uno strepitoso cocktail di azione e simpatia, ancora una volta diretto da Paul King e prodotto da David Heyman. Dopo il travolgente successo del primo film, da ieri nelle sale cinematografiche è arrivato Paddington 2" spiegano in un comunicato le Ferrovie dello Stato.



"Per festeggiarne l'uscita Trenitalia riserva ai soci di Carta Freccia la possibilità di acquistare due biglietti del cinema al prezzo di una sola persona. La promozione 2x1 per assistere alle proiezioni - si specifica quindi dalla società del trasporto ferroviario -, frutto dell'accordo fra Trenitalia e QMI, è valida per i giorni di sabato 11 e domenica 12 novembre nelle sale che aderiscono all'iniziativa."



Le FS fanno sapere in conclusione: "Per usufruirne è necessario esibire la carta fedeltà di Trenitalia alla biglietteria, insieme ad un documento di identità. L'elenco dei cinema aderenti all'iniziativa è disponibile su trenitalia.com La speciale riduzione è valida fino a esaurimento posti."