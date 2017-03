Cinema2Day: Franceschini proroga per altri 3 mesi

Prorogata per altri tre mesi l'iniziativa Cinema2Day.

"Stamattina il ministro Dario Franceschini ha annunciato che l'iniziativa Cinema2Day è stata prorogata per altri tre mesi. Quindi l'8 marzo, il 12 aprile e il 10 maggio sarà nuovamente possibile andare al cinema con 2 euro", viene specificato in una nota da Giulia Narduolo, Irene Manzi, Roberto Rampi e Camilla Sgambato, deputati del PD.



"I distributori cinematografici, i produttori e gli esercenti (ANICA, ANEM e AEC) hanno quindi accolto l'appello a loro rivolto dal ministro stesso nelle scorse settimane. - si spiega - Appello al quale ci eravamo uniti anche noi, in qualità di membri della Commissione Cultura della Camera dei Deputati, con una lettera congiunta nella quale avevamo sottolineato la positività di Cinema2Day per incentivare la fruizione della cultura cinematografica e incrementare la frequentazione delle sale nel nostro Paese".



"Un progetto che, di fatto, è parte di una politica più ampia che vuole stimolare un approccio più diffuso e inclusivo alle esperienze culturali. - puntualizzano infine - Dunque non possiamo che esprimere la nostra soddisfazione per il risultato ottenuto e, soprattutto, desideriamo ringraziare tutti gli addetti ai lavori che hanno accettato di proseguire per altri tre mesi con il progetto Cinema2Day. Siamo sicuri che questo sforzo sarà ripagato e avrà un impatto positivo nel settore cinematografico italiano".