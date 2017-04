Ciclismo, Mondiali su pista: Italia bronzo nell'inseguimento a squadre

Dopo 19 anni l'Italia torna sul podio, conquistando un bronzo, nell'inseguimento a squadre dei Mondiali su pista in corso ad Hong Kong. Oro all'Australia ed argento alla Nuova Zelanda.

Storico bronzo del quartetto azzurro nei Mondiali di ciclismo su pista in svolgimento a Hong Kong. La formazione azzurra, composta da Simone Consonni, Liam Bertazzo, Filippo Ganna e Francesco Lamon, ha vinto la finale dell'nell'inseguimento a squadre contro la Gran Bretagna in 3'56"935 contro 3'58"566. L'oro è andato, come previsto, all'Australia con il tempo di 3'51"503, argento alla Nuova Zelanda in 3'53"979.



"Dopo 19 anni l'Italia torna sul podio mondiale della specialità olimpica e può guardare a Tokyo 2020 con fondate speranze di recitare un ruolo da protagonista considerate l'età dei nostri pistard e la continuità dei progressi" sottolinea quindi il CONI.