Virus chikungunya: riprende raccolta sangue in Asl Roma 2, ma con quarantena

L'Istituto Superiore di Sanità sull'epidemia di chikungunya.

"Riprende la raccolta di sangue nel territorio della Asl Roma 2, che era stata bloccata per lo sviluppo di focolai di chikungunya" informa in una nota l'Istituto Superiore di Sanità, riferendo la decisione presa dal Centro Nazionale Sangue sulla base della relazione sui casi confermati.



"Per tutto il territorio di Roma e per il comune di Latina, - si precisa - rimane però la quarantena di cinque giorni per gli emocomponenti raccolti, che potranno essere utilizzati previa acquisizione della dichiarazione di assenza di sintomatologia del donatore. Rimane invece la sospensione della raccolta per il solo comune di Anzio. Nel resto d'Italia si applica la quarantena, sempre di cinque giorni, agli emocomponenti donati da persone che abbiano soggiornato a Roma o a Latina, mentre per chi è stato ad Anzio deve essere applicata una sospensione per 28 giorni".