Catania: Berlusconi, Salvini e Meloni siglano "il patto dell'arancino"

Al termine di una cena, Giorgia Meloni annuncia che a Catania è stato siglato "il patto dell'arancino" con Silvio Berlusconi e Matteo Salvini ma "è ancora presto per dire di aver chiuso l'accordo sul programma di governo".

Partiti da diverse piazze di Catania - dove erano impegnati in eventi a sostegno del candidato di centrodestra alle Regionali siciliane, Nello Musumeci - Silvio Berlusconi, Matteo Salvini e Giorgia Meloni si sono radunati nella serata di ieri nel ristorante la Trattoria del Cavaliere.

Tra un boccone e l'altro, la leader di Fratelli d'Italia annuncia che i tre hanno quindi siglato "il patto dell'arancino", pur precisando che "è ancora presto per dire che abbiamo chiuso l'accordo sul programma di governo. - e aggiunge - Non abbiamo di parlato premiership, di nomi, ma di obiettivi da darci che sono quelle di dare all'Italia un governo che faccia gli interessi degli italiani".

Il patto "era già siglato, - assicura poi Berlusconi - abbiamo gettato le basi del percorso per vincere le elezioni".

"Tra noi non c'è mai stato niente, sono stati i giornali a inventare lontananze che non ci sono mai state. Ci sentiamo per telefono, ci incontriamo e quando ci incontriamo stiamo molto bene insieme" chiarisce quindi l'ex premier.

Matteo Salvini però puntualizza: "Con Silvio? Non ci vedevamo da un anno. Per gli accordi ci sarà tempo, torneremo a vederci dopo le regionali siciliane".