Staminali: creato embrione 3D senza gravidanza. Dall'utero in affitto alla beuta

Dopo gli embrioni umani OGM e l'embrione uomo-maiale, da Cambridge arriva anche il primo embrione (di topo) cresciuto al di fuori di una gravidanza, in una provetta con struttura 3D. Il prossimo passo è la beuta descritta da Aldous Huxley ne "Il mondo nuovo"?

Dopo gli embrioni umani trattati alla stregua di un qualsiasi OGM e lo sviluppo di un embrione uomo-maiale, per chiudere in bellezza il tempo di Caino come profetizzato dalla mistica cattolica Teresa Neumann non poteva mancare la creazione del primo embrione artificiale sviluppatosi su una impalcatura 3D nota come matrice extracellulare.



Anche se la scoperta viene presentata, ovviamente, come la possibilità di comprendere meglio l'origine di molte malattie legate alle fasi iniziali dello sviluppo di una vita, c'è già chi teme che nel prossimo futuro l'obiettivo di qualche ricercatore sarà quello di realizzare la beuta descritta da Aldous Huxley ne "Il mondo nuovo", per produrre finalmente in serie l'essere umano a seconda dei bisogni della società, e senza più neanche il ricorso dell'utero in affitto.



Lo sviluppo dell'embrione artificiale è stato condotto da un gruppo di ricercatori inglesi dell'Università di Cambridge, che hanno utilizzato allo scopo solo due tipi di cellule staminali estratte da topi geneticamente modificati, quelle embrionali (ESCs) e quelle del trofoblasto extraembrionali (TSCs).



I ricercatori sarebbero quindi riusciti a dare una forma e una complessità a questo ammasso di cellule staminali, facendole "assemblare" in provetta su una sorta di impalcatura tridimensionale: lo sviluppo è apparso così molto simile (che non vuole dire uguale) a quello di un embrione naturale, che di norma però si crea solo durante una gravidanza.



I risultati dettagliati dello studio hanno ottenuto ampio spazio sulle pagine della rivista Science.