Tumore al cervello: tra cause il cellulare. Servono avvertenze come per sigarette

Il Codacons commenta la sentenza del tribunale di Ivrea che ha riconosciuto il nesso causale tra uso eccessivo del cellulare ed il tumore al cervello.

"Inserire indicazioni e avvertenze sui cellulari circa i rischi per la salute umana, al pari di quanto avviene per le sigarette" chiede in una nota il Codacons, che sull'argomento ha proposto un apposito ricorso al Tar del Lazio, dopo la sentenza del Tribunale di Ivrea che ha riconosciuto il nesso causale tra uso eccessivo del telefonino e il tumore al cervello, condannando l'Inail a pagare una rendita perpetua per il danno sul lavoro a un dipendente ammalato.



«Questa sentenza apre la strada alla class action che attualmente il Codacons sta studiando in favore di tutti i possessori di telefoni cellulari, per i rischi alla salute corsi attraverso l'utilizzo dei telefonini - spiega il presidente Carlo Rienzi - Una azione collettiva che vedrà tra i destinatari anche l'Inail, che ancora non ha inserito tra le malattie professionali quelle causate dall'uso dei cellulari».



«Intanto - prosegue Rienzi - attendiamo la decisione del Tar sul nostro ricorso volto ad ottenere avvertenze sulle confezioni del telefonini circa i rischi per la salute umana, al pari delle indicazioni presenti sui pacchetti di sigarette».