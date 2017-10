Polizia penitenziaria: 2064 assunzioni entro 2018 e nuovo concorso

Al via le nuove assunzioni nella Polizia penitenziaria, con nuovo concorso aperto a tutti i cittadini.

"Per garantire maggiore sicurezza nelle carceri italiane l'Amministrazione penitenziaria è stata autorizzata ad assumere 887 agenti del Corpo di Polizia penitenziaria. L'immissione in servizio del personale avverrà nei prossimi mesi di novembre e dicembre, una volta che sarà completata la formazione", annuncia in una nota il ministro della Giustizia Andrea Orlando.

"Inoltre - continua il Guardasigilli - già dalla fine di quest'anno, al termine delle procedure concorsuali in atto, si procederà all'assunzione di ulteriori 1177 unità di allievi agenti di Polizia penitenziaria, destinandoli agli istituti di formazione".

"Infine - conclude - la settimana prossima sarà bandito un nuovo concorso per 197 unità di personale di Polizia penitenziaria aperto a tutti i cittadini".

"Le assunzioni sono notevolmente maggiori rispetto ai pensionamenti previsti e, inoltre, in vista della prossima legge di bilancio il ministro della Giustizia ha richiesto ulteriori risorse per ampliare il piano di reclutamenti e rafforzamento per il corpo di Polizia penitenziaria" viene reso noto infine.