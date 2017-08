USA, Alabama: ingannano secondino con burro d'arachidi, 12 evasi

Dodici detenuti del carcere della Walker County, in Alabama, sono scappati utilizzando il burro d'arachidi per ingannare il secondino.

Modificano con il burro d'arachidi i numeri impressi sulle porte di alcuni locali interni del carcere della Walker County, in Alabama, e chiedono al secondino di aprire loro la via d'accesso alle celle. In realtà, con questo semplice trucco, 12 detenuti sono riusciti a fuggire dalla prigione. Per 11 di loro, però, la libertà è durata solo poche ore. Le autorità sono riuscite a fermate finora 11 dei 12 evasi: all'appello manca solamente un 24enne, ma gli agenti assicurano che è ormai braccato.