Roma: Raffaele Marra resta in carcere, Riesame respinge istanza

Raffaele Marra, l'ex braccio destro del sindaco di Roma Virginia Raggi, resta in carcere. Lo ha deciso il Tribunale del Riesame, respingendo l'istanza con cui veniva chiesta la scarcerazione per l'ex responsabile del Personale del Campidoglio.



Marra è stato arrestato insieme all'imprenditore Sergio Scarpellini (attualmente ai domiciliari), che secondo gli inquirenti avrebbe pagato al funzionario capitolino degli immobili per corromperlo.



Stando a quanto ricostruito dalla Procura, infatti, Raffaele Marra avrebbe ricevuto indebitamente "per l'esercizio dei poteri e delle funzioni inerenti agli incarichi ricoperti all'epoca utilità economiche, pari a 367mila euro, provenienti dai conti correnti personali di Scarpellini" per l'acquisto di un immobile in via dei Prati Fiscali, poi intestato alla moglie.