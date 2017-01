TotalErg verso la cessione: "governo intervenga contro disgregazione settore"

"Entro pochissimi giorni, a quanto è dato sapere prima del 25 gennaio prossimo, si chiuderanno i termini per la presentazione delle manifestazioni d'interesse all'acquisto di TotalErg, dando praticamente il via alla fase conclusiva della vendita di una delle maggiori compagnie petrolifere operanti in Italia" spiegano in una nota Faib Confesercenti, Fegica Cisl e Figisc/Anisa Confcommercio.



I sindacati chiedono quindi a governo e Parlamento "un intervento preventivo e deciso a tutela dell'interesse collettivo, sia in termini di investimenti che di sicurezza energetica, oltreché per difendere e tutelare migliaia di posti di lavoro, tra dipendenti aziendali, gestori e addetti alla distribuzione carburanti, che sono messi fatalmente a rischio, anche in considerazione della platea di soggetti che sembrano interessati all'acquisto con mire esclusivamente speculative".



Per le tre sigle infatti la cessione di TotalErg vorrebbe dire "la completa disgregazione di un settore strategico"