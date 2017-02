Manovra: aumenti accise? Tir faranno benzina all'estero, dice Conftrasporto

Conftrasporto protesta contro i possibili aumenti sulle accise della benzina.

"Accise sui carburanti: mentre il governo ne valuta il rincaro, Conftrasporto - Confcommercio fa sapere che non ci starà. La Confederazione delle imprese di trasporto auspica che l'annunciato provvedimento, definito in ogni caso 'inaccettabile', non debba riguardare anche il settore dell'autotrasporto" si riporta in una nota dall'associazione delle imprese.



«In tal caso - dichiara il presidente di Conftrasporto e vicepresidente nazionale di Confcommercio, Paolo Uggè - gli operatori potrebbero decretare la sospensione delle attività».



Ricordando che in Italia il prezzo del gasolio è il più caro d'Europa, Uggè aggiunge che «non è possibile stipulare accordi con il governo e poi trovarsi con tagli mai concordati su fondi strutturali legati al settore. Le intese già stabilite vanno rispettate. Mi riferisco, ad esempio, alla compensazione dell'accisa per il gasolio da autotrazione».



"Il presidente di Conftrasporto-Confcommercio ricorda infine che la previsione di ulteriori tagli porterebbe al risultato opposto rispetto agli obiettivi dichiarati dal governo, cioè rimettere in equilibrio i conti pubblici e rispettare il diktat di Bruxelles", viene precisato.



"Gli operatori del settore, secondo Conftrasporto, si vedrebbero costretti a effettuare rifornimenti all'estero, producendo riduzioni significative alle entrate dello Stato" si avverte in ultimo.