Caporalato non solo in agricoltura: sfruttati 41 lavoratori porta a porta

Scoperto un giro di caporalato in Nord Italia. Ad essere sfruttati 41 lavoratori di nazionalità straniera, impiegati nella consegna porta a porta di materiale pubblicitario.

Blitz anti caporalato in Nord Italia. Stavolta l'agricoltura non c'entra. La Guardia di Finanza ha infatti scoperto 41 lavoratori in nero impiegati nella consegna porta a porta di materiale pubblicitario tra il Trentino Alto Adige, il Veneto e la Lombardia. Ad essere impiegati in particolare cittadini stranieri, di nazionalità pakistana, indiana ed algerina, costretti a lavorare anche 15 ore al giorno, sorvegliati da un sistema GPS, per un paga che variava dai 500 ai 700 euro al mese.

I lavoratori, inoltre, vivevano in condizioni igienico-sanitarie precarie ed erano esposti a continue minacce. Alcuni di loro sarebbero stati privati anche dei loro documenti.

Ad essere denunciati dalle Fiamme Gialle 5 uomini di nazionalità indiana e 2 italiani.