Caporalato al CARA di Mineo: governo chiuda centro migranti, dice M5S

Il MoVimento 5 Stelle presenta una interrogazione contro il caporalato al CARA di Mineo, come denunciato dalla Rete antirazzista catanese.

"Il caporalato nelle campagne del calatino è una piaga che deve essere contrastata con tutti gli strumenti a disposizione, dalle attività di prevenzione, al rafforzamento delle ispezioni sui luoghi di lavoro, e con pene più severe per lo sfruttamento del lavoro nero", chiarisce quindi il deputato Gianluca Rizzo, il quale ha presentato una interrogazione parlamentare per chiedere al governo maggiori controlli e un deciso contrasto alla diffusa pratica del caporalato, a seguito delle denunce della Rete antirazzista catanese riguardo allo sfruttamento "dei migranti ospiti del centro per richiedenti asilo".



"E' sotto gli occhi di tutti ciò che accade attorno alle campagne di Mineo. - specifica il pentastellato - Lo sfruttamento di manodopera a basso costo proveniente dal centro di accoglienza di Mineo non è tollerabile. Tante le responsabilità e non è possibile far finta di niente".



Marialucia Lorefice, deputata del M5S e membro della commissione d'inchiesta sui CARA e CIE sottolinea: "Torniamo a chiedere ancora una volta e con convinzione la chiusura del centro d'accoglienza di Mineo. Quel posto, dove corruzione, malaffare e lesione dei diritti umani s'intersecano, continua a rimaner lì, vivo e vegeto, intoccabile. Questioni come quella del caporalato ne sono l'ennesima dimostrazione. Non è possibile tollerare un sistema del genere. Non ne saremo mai complici e continueremo a dar voce, anche tramite atti parlamentari, alle tante denunce che continuano a susseguirsi".