Evasione: Renzi pensa di mettere altre tasse oltre canone Rai in bolletta?

Matteo Renzi commenta i dati sul canone Rai, perché da quando inserito in bolletta ci sono 5,5 milioni di abbonati in più. "Il concetto che vale per il canone vale per tutto" dice Renzi. In futuro altre tasse in bolletta?

"Pagare meno, pagare tutti: si può fare. Noi lo abbiamo fatto. Lo dimostra - in piccolo - la vicenda del canone Rai" dichiara su Facebook Matteo Renzi, in merito ai dati dell'Agenzia delle Entrate che ha stimato che da quando è stato inserito in bolletta ci sono 5,5 milioni di abbonati in più. Poco più di mezzo milione, invece, chi dichiara di non avere la televisione.



"Costava 113 euro. Ma molti facevano i furbi. Il Governo dei #millegiorni ha messo una regola semplice: ha costretto tutti a pagare. Ma abbiamo abbassato il costo da 113 a 100 e adesso 90 euro. Più del 20% di riduzione. Lotta all'evasione per abbassare le tasse agli onesti, insomma" sottolinea l'ex premier.



"Oggi sono arrivati i dati ufficiali: prima pagavano 16 milioni di persone, adesso pagano 22 milioni di persone. Non è fantastico? - dice Renzi - Se paghiamo tutti, paghiamo meno. Intendiamoci: ho in mente altre iniziative sul canone che continua a essere tassa esosa. Ma il concetto che vale per il canone vale per tutto. Se combattiamo l'evasione abbiamo i soldi per fare scelte coraggiose".



Una affermazione che potrebbe forse far pensare al fatto che Matteo Renzi stia ipotizzando di inserire in bolletta anche qualche altra tassa, oltre al canone Rai. Un metodo che forse il segretario PD considera "fantastico" per combattere l'evasione. Anche se a quel punto, però, c'è il rischio che gli italiani si stacchino direttamente dal contatore.