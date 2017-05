Licata: 23enne pizzicato a coltivare 800 piante di cannabis

Arrestato un 23enne scoperto a coltivare marjuana in un terreno agricolo.

Ieri mattina "i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Licata, nel corso di un servizio finalizzato al contrasto del traffico di sostanze stupefacenti, hanno arrestato un 23enne poiché sorpreso, in flagranza di reato, a coltivare produrre e detenere marjuana. - segnala in un comunicato l'Arma - In particolare i militari, al termine di una attività info-investigativa, hanno individuato il fondo agricolo nel quale il 23enne stava coltivando una piantagione di marijuana (circa 800 piante di cannabis indica), del peso complessivo di 6 quintali, perfettamente fiorita ed in ottimo stato di vegetazione, avente un'altezza variabile dai 50 ai 100 centimetri. Lo stupefacente è stato posto sotto sequestro in attesa delle successive analisi qualitative e quantitative mentre l'arrestato, dopo le formalità di rito, è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Agrigento, a disposizione dell'Autorità Giudiziaria".