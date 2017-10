Salvati 3 cani in fin di vita: lasciati 20 giorni a digiuno nel cortile

Denunciato un 37enne che aveva chiuso i suoi 3 cani in cortile senza dargli da mangiare da 20 giorni.

"I Carabinieri della Stazione di Mordano e della Forestale di Monterenzio hanno denunciato un 37enne di Massa Lombarda per maltrattamento di animali. - viene riferito in una nota - E' successo il 18 ottobre pomeriggio, quando i militari, dopo aver scoperto che all'interno di un cortile di un'abitazione disabitata di Mordano vivevano tre cani in fin di vita hanno fatto irruzione e li hanno salvati con l'ausilio di un Medico Veterinario dell'AUSL di Imola".

"Luna, una femmina di razza Labrador Retriever, Nero, un maschio di razza mista, nato da Luna e un altro cane di razza Rottweiler e Garcia, un maschio di razza Bulldog Francese, tutti registrati all'anagrafe Canina del Comune di Massa Lombarda, erano a 'digiuno' da una ventina di giorni, perché il loro padrone, identificato nel 37enne, dopo averli collocati nello stabile, come oggetti da stipar in soffitta, li aveva trascurati, fino a dimenticarsi di loro" si sottolinea.