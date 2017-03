Bando gara call center Inps: serve clausola sociale e no massimo ribasso, dice Pezzopane

Stefania Pezzopane del PD sul bando gara per i call center dell'Inps.

"Rivolgo un appello al governo affinché vigili, nel rispetto dell'autonomia dell'ente, sul bando di gara per i call center dell'Inps, che deve essere conforme alle normative sulla clausola sociale e sull'esclusione dal massimo ribasso delle spese per il personale, introdotte con il Codice degli appalti e con la legge di bilancio 2017" dichira in una nota Stefania Pezzopane, senatrice del PD.



"Non è possibile che sia proprio l'Inps a fare macelleria sociale sulla pelle dei lavoratori. - chiarisce infatti - Tutta questa vicenda del rinnovo del bando per il call center dell'Inps, che tanto clamore ha suscitato in Abruzzo per le dichiarazioni di Tito Boeri al programma 'La Gabbia', deve essere ricondotta alla razionalità, al rispetto istituzionale, alla solidarietà sociale e ovviamente al rispetto della normativa vigente in materia".



"E' ovvio che la commessa per il call center dell'Inps - prosegue l'esponente dem - deve essere messa a bando. Non importa quale azienda vincerà, ma esistono norme precise per la tutela dei lavoratori, che a L'Aquila hanno in gran parte un contratto a tempo indeterminato".



"La 'clausola sociale' serve proprio ad evitare la precarizzazione continua degli operatori dei call center e a salvaguardare il know how, che nel caso dell'Inps è importante per l'efficienza di molti servizi agli utenti. - osserva - Escludere il massimo ribasso per le spese di personale significa evitare il trasferimento all'estero dei call center e tutelare i diritti delle lavoratrici e dei lavoratori. E vanno garantiti sia i lavoratori in appalto che in subappalto".



"Aggiungo che non è conveniente per nessuno sostituire operatori già formati, con contratto a tempo indeterminato, con precari, anche perché a quel punto bisogna investire anche sugli ammortizzatori sociali, altri costi oltre ai prevedibili e gravissimi costi sociali. - conclude la parlamentare - Credo che l'Inps, che è un ente autonomo vigilato dal ministero del Lavoro abbia tutto l'interesse a tutelare i lavoratori, a prescindere dall'azienda che vincerà il bando".