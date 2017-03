Olanda-Italia: l'amichevole in diretta su Rai1 e streaming su RaiPlay

L'amichevole di lusso Olanda-Italia in programma martedì 28 marzo.

"Una volta archiviata la partita contro l'Albania, valida per le Qualificazioni ai prossimi Mondiali e vinta dagli Azzurri per 2 - 0, i giocatori di Ventura volano ad Amsterdam per affrontare l'Olanda in amichevole martedì 28 marzo, alle 20.45 su Rai1 e in streaming su Raiplay" viene scritto in un comunicato dalla tv di Stato.



"La telecronaca dell'incontro è affidata ad Alberto Rimedio con il commento tecnico di Alberto Zaccheroni. I precedenti contro gli Orange sono favorevoli all'Italia. In 19 incontri - espone in ultimo la Rai -, 8 vittorie, 8 pareggi e 3 sconfitte. In amichevole, poi, l'Italia non ha mai perso. Tra le sfide storiche di questo classico del calcio internazionale, spicca senz'altro la semifinale di Euro 2000, quando Francesco Toldo vestì i panni dell'eroe nazionale. Il portiere fu capace di neutralizzare 2 calci di rigori nei tempi regolamentari, con gli Azzurri in inferiorità numerica dal 34' per l'espulsione di Gianluca Zambrotta. Lo 0-0 prolungò il match ai tempi supplementari, ma si decise tutto dagli undici metri. Ancora una volta fu protagonista il portiere azzurro, con 3 rigori parati."