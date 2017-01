Caccia: istituzioni non vogliono vedere la strage nascosta, dice WWF

"Si chiude un altro anno nero per la caccia" denuncia in una nota il WWF, spiegando che "la cartina di tornasole è data dall'impennata di ricoveri di animali protetti nei centri di recupero che, come accade ogni anno, è coincisa con la stagione di caccia: aironi, poiane, sparvieri, gheppi, cigni feriti da arma da fuoco, una minima parte di quello che avviene sul territorio non controllato. In Sicilia anche fenicotteri rosa, cicogne nere e persino una rarissima aquila di Bonelli, oggetto di un progetto LIFE dell'UE per proteggerla".



L'associazione ambientalista denuncia anche che a settembre a gennaio sono stati persino uccisi 5 esemplari di ibis eremita, su una popolazione selvatica di appena 30 animali. "La specie - viene sottolineato - è tra l'altro oggetto di un progetto di reintroduzione finanziato dall'Unione Europea dato che era estinta nel XVII secolo in Europa a causa della caccia". Un altro simbolo delle vittime di questa stagione di caccia è l'oca collorosso, uccisa a fucilate in Puglia a gennaio e in piena crisi di maltempo.



Il WWF osserva inoltre che "l'ultima nota amara di questo anno nero è stato il fatto che non sia stata accolta la richiesta di anticipare la chiusura della caccia in occasione dell'ondata di gelo di queste ultime settimane, a dimostrazione di una ancora scarsa sensibilità nella difesa della biodiversità. Solo la Puglia, Sicilia e Molise hanno allentato la morsa delle doppiette in piena crisi meteo: altrove si è assistito a veri e propri tiri al bersaglio contro animali, come beccacce o piccoli passeriformi concentrati nella spasmodica ricerca di cibo e acqua. Inoltre, benché la legge vieti comunque la caccia nei territori coperti da neve, sui social gli stessi cacciatori hanno persino pubblicato 'selfie venatori' scattati nelle campagne innevate".



"Ci chiediamo come sia possibile che una esigua minoranza come i cacciatori, ormai meno dell'1% della popolazione in Italia, possa ancora avere così tanto seguito tra politici e pubblici amministratori. - si domanda quindi Dante Caserta, vicepresidente di WWF Italia - I danni prodotti dalla caccia, spesso malgestita e senza controlli, alla fauna selvatica italiana ed europea sono enormi. A questi vanno aggiunti i danni incalcolabili prodotti dalla caccia illegale. Una situazione che comporta poi la possibilità di gravi sanzioni comunitarie pagate da tutti noi italiani. Per combattere le sempre più gravi forme di bracconaggio a specie protette chiediamo che venga introdotto in Italia il reato-delitto di 'uccisione di specie protetta'."



Il WWF ricorda infatti di aver chiesto "già da due anni al Parlamento di approvare una specifica proposta di legge, elaborata dai nostri esperti, che riforma il sistema sanzionatorio penale per i casi di uccisione, cattura illegale, commercio illecito di animali appartenenti a specie protette. - precisando - Oggi chi commette questo tipo di atti rischia una blanda sanzione che arriva al massimo all'ammenda di poche migliaia di euro nel caso più grave. Sempre che non intervenga prima la prescrizione o la non punibilità per 'tenuità del fatto' recentemente introdotta. Si tratta di pene del tutto inadeguate che, peraltro, raramente vengono effettivamente scontate e che solo in pochissimi casi comportano la revoca della licenza di caccia".



L'Ong chiede inoltre "la sospensione della stagione venatoria almeno nelle Regioni dove si verificano gli atti di bracconaggio più gravi, vista la frequenza preoccupante di questi atti criminali", e conclude: "In questo contesto assume un aspetto ancora più gravoso il fatto che il controllo selettivo con la caccia di quelle che sono considerate specie nocive, oggi il cinghiale, e che verrà esteso probabilmente anche al lupo secondo le deroghe previste nel prossimo Piano di gestione di questa specie protetta, permetterebbe ai cacciatori di sparare al di fuori del periodo di caccia e forse persino all'interno delle aree protette".