Torino: bullismo e abusi sessuali contro 16enne, condannati a 8 anni e mezzo

Due giovani sono stati condannati ad 8 anni e 6 mesi di carcere per stalking, abusi sessuali e lesioni aggravate nei confronti di un 16enne, loro coetaneo.

Forse prima vera esemplare condanna contro il bullismo. Il Tribunale di Torino ha infatti condannato ad 8 anni e 6 mesi di carcere due giovani con l'accusa di stalking, abusi sessuali e lesioni aggravate nei confronti di un compagno di scuola all'epoca dei fatti, come loro, 16enne.

Il giudice ha inflitto ai due imputati sei mesi in più di quanto aveva chiesto il pubblico ministero.



I due hanno vessato per mesi il 16enne, fino a fargli mangiare escrementi di cane e lumache vive e bere con l'imbuto vivo. I condannati, inoltre, avevano violentato la loro vittima con un ombrello e costretto ad avere un rapporto sessuale con una prostituta, mentre loro guardavano a poca distanza.

"Questo ultimo episodio è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Il ragazzo ha raccontato al padre in lacrime cosa era successo e a quel punto il papà lo ha accompagnato a presentare querela" commenta all'Adnkronos l'avvocato Maria Rosaria Scicchitano.