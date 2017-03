Non solo baby gang a Vigevano: i numeri del bullismo e del cyberbullismo

Dopo la vicenda della baby gang a Vigevano, la Polizia Postale ricorda le percentuali di bambini ed adoleescenti vittime di bullismo e cyberbullismo in Italia, sempre in crescendo.

Dopo la vicenda della baby gang a Vigevano, la Polizia Postale attraverso il suo account Facebook ricorda che ben "il 28% degli studenti delle scuole superiori è vittima di bullismo" mentre "la percentuale sale al 30% tra gli alunni delle scuole medie".



"L'arresto del gruppo di minori colpevoli di atroci violenze su un coetaneo non fa che gettare luce su un fenomeno sempre più violento e frequente", viene quindi sottolineato.



"Baby gang arrestata per ripetute violenze su un coetaneo: - riassume la polizia - le accuse per i giovani sono di concorso in violenza sessuale, riduzione e mantenimento in schiavitù o servitù, pornografia minorile, violenza privata aggravata mediante lo stato di incapacità procurato della vittima. I ragazzi, “colpevoli” di atti brutali, sono tutti teenager, il più grande ha 16 anni", ed il più piccolo 13 anni.



"E' solo l'ultimo di una serie di episodi - sempre più inquietanti - che dimostrano come il bullismo tra i giovani e i giovanissimi sia ormai un'emergenza", si specifica.



"Analizzando la fascia del campione tra i 14 e i 18 anni, - viene diffuso - salgono infatti al 28% le vittime di bullismo (nel 2016 erano il 20%, quindi un aumento del 40%), mentre circa l'8,5% è preso di mira sul web e sui social (6,5% lo scorso anno, quindi un aumento del 30%). Circa l'80% di questi ultimi, è oggetto di insulti e violenze sia nella vita online che in quella reale".



Ma, avverte la Polizia Postale, "l'incidenza del bullismo 'offline' è ancora nettamente maggiore: tra le vittime, il 46% ha pensato almeno una volta al suicidio e ha messo in atto condotte autolesive per il 32%. Il 75% delle vittime di bullismo si sente depresso e triste, il 54% ha frequenti crisi di pianto".



Gli agenti evidenziano però che purtroppo il cyberbullismo presenta invece "risvolti particolarmente oscuri" perché "tra le vittime sistematiche delle prevaricazioni digitali, a volte anche quotidiane, il 59% ha pensato almeno una volta al suicidio nel momento di sofferenza maggiore. Tra i giovani coinvolti, il 52%, confessa di provocarsi del male fisico intenzionalmente. Se poi è l'82% a dire di sentirsi frequentemente triste e depresso, circa il 71% esplode in frequenti crisi di pianto".



Anche i bambini però rischiano di finire nella rete dei bulli. Nellaa fascia tra gli 11 e i 13 anni, "la percentuale di vittime di bullismo e cyberbullismo sale rispettivamente al 30% e al 10%. - si spiega infine - La frequenza di crisi di pianto (45% circa) e di tristezza e depressione (70%) è simile sia tra chi è oggetto di violenza e comportamenti offensivi online sia tra chi li subisce nella vita reale. Per quanto riguarda l'autolesionismo, invece, si rilevano numeri superiori tra chi viene preso di mira in rete: si provoca ferite e contusioni circa 1 su 2, contro il 33% delle vittime del bullismo 'disconnesso'."