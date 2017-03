Da bonus mamma domani a bonus mamma oggi: quegli 800 euro ancora mai dati

La legge di bilancio 2017 finanziava il bonus mamma domani, 800 euro per coprire le prime spese del bambino che sta per nascere. Ma all'Inps i fondi non sono arrivati e quindi ad oggi è ancora impossibile fare richiesta (e ricevere) il bonus mamma domani.

Secondo la legge di bilancio 2017, le donne in gravidanza a partire dal 1 gennaio 2017 possono ottenere il cosiddetto bonus mamma domani, ovvero 800 euro per coprire le prime spese, come visite mediche e acquisti per il bambino che nascerà.



Un incentivo a fare figli visto il drammatico crollo della natalità in Italia, per il secondo anno consecutivo.



Stando a quanto riportano alcuni quotidiani nazionali, però, all'Inps questi soldi non sono stati stanziati e quindi non possono distribuire il bonus.



Sul sito dell'istituto prevideziale, che elargisce anche i sussidi welfare, solo un paio di circolari dove vengono definiti i paletti per ottenere il bonus mamme domani (non legato al reddito Isee) ma finora neanche una informazione su come fare domanda, che dovrà essere digitalizzata.



Anche al call center gli operatori sono costretti a spiegare che ad oggi la copertura non esiste. L'Inps comunque assicura che il lancio del bonus mamma domani è "imminente", anche se di date certe ancora non si parla, e precisa che la misura sarà retroattiva. Varrà anche per le "mamme oggi", quelle cioè che nel frattempo di ricevere il bonus hanno già partorito.