Bonus bebè: nel 2018 governo non lo finanzia. PD: incomprensibile

I senatori del PD contro la scelta del governo di non rifinanziare il bonus bebè.

"La scelta del governo di non rifinanziare il bonus bebè e di non considerare alcune proposte auspicate da diversi senatori, come l'innalzamento della soglia di reddito di ogni figlio affinché continui ad essere considerato a carico e del contributo forfettario a favore delle famiglie numerose, appare incomprensibile e non condivisibile" denunciano in una nota i senatori del Partito democratico Lepri, Cociancich, Collina, Cucca, Dalla Zuanna, Di Giorgi, Fasiolo, Fattorini, Favero, Lanzillotta, Marino, Moscardelli, Orru, Pagliari, Saggese, Santini, Scalia.

"Saranno presentati emendamenti per rendere la manovra di bilancio coerente con le indicazioni di Matteo Renzi, che anche domenica scorsa alla Conferenza programmatica ha individuato nel maggiore sostegno per i figli a carico una priorità assoluta" annunciano quindi.