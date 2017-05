Manovra: stop revisione se proprietario non ha pagato il bollo auto

Un emendamento alla manovra propone di rendere impossibile la revisione se il proprietario del veicolo non è a norma con il pagamento del bollo auto.

La manovra correttiva potrebbe portare novità riguardo il constrasto all'evasione del bollo auto. Un emendamento del PD, a firma Francesco Ribaudo, prevede infatti che le imprese autorizzate prima di effettuare la revisione dei veicoli "devono verificare l'avvenuto pagamento, dell'anno in corso e degli anni precedenti, della tassa di proprietà, della tassa di circolazione e della situazione di fermo amministrativo".



"Nel caso che la verifica dia esito negativo - si legge nel testo presentato in Commissione Bilancio della Camera - non è possibile procedere con la revisione del veicolo ed il suo proprietario è obbligato ad effettuare i pagamenti mancanti e presentare una nuova richiesta di revisione per poter circolare".